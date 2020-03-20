В Калиниграде выписали первую выздоровевшую после коронавируса пациентку

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Женщина, у которой первой в регионе выявили новый коронавирус, выздоровела и выписана из больницы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Выписана после обязательного 14-дневного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания, после того как был получен обязательный в таких случаях двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на SARS-CoV-2 ", - сообщили в штабе.

По данным штаба, в больницах остаются еще четыре женщины, у которых нашли коронавирус нового типа. Их состояние стабильное и опасений не вызывает.