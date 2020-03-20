{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Калиниграде выписали первую выздоровевшую после коронавируса пациентку

В больнице остаются еще четыре женщины

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Женщина, у которой первой в регионе выявили новый коронавирус, выздоровела и выписана из больницы. Об этом сообщили журналистам в пятницу в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Ей 40 лет. Калининградка. Вернулась из Милана, поступила 7 марта с симптомами респираторного заболевания. Получала лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ. Выписана после обязательного 14-дневного пребывания в стационаре без клинических проявлений заболевания, после того как был получен обязательный в таких случаях двукратный отрицательный результат лабораторного исследования на SARS-CoV-2 ", - сообщили в штабе.

По данным штаба, в больницах остаются еще четыре женщины, у которых нашли коронавирус нового типа. Их состояние стабильное и опасений не вызывает.

 

Теги
РоссияКалининградская область
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Минобрнауки заявили, что 4% вузов РФ не могут обеспечить дистанционный формат обучения
Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС