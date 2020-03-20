{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В минэк Франции заявили, что Европа не восстановится после эпидемии, если бросит Италию

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что "если каждый будет сам за себя, Европа уже не восстановится"

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Решение оставить Италию на произвол судьбы перед лицом эпидемии коронавируса может стать фатальным для Евросоюза. Такое мнение высказал в пятницу министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Если каждый будет сам за себя, если мы бросим некоторые государства и, например, скажем Италии: "Разбирайтесь с этим сами", Европа уже не восстановится, - заявил он в эфире телеканала LCI. - Мы ожидаем, что все европейские игроки, а не только Ангела Меркель, сделают что-нибудь. Мы уже увидели, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) выделил €750 млрд и какой эффект это произвело".

В ночь на четверг Совет управляющих ЕЦБ принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа. Выкуп будет осуществляться до конца 2020 года и "будет включать все категории активов, подпадающие под существующую программу их покупки". Это привело к приостановке падения основных индексов европейских бирж и возобновлению их роста.

Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса страна. Локальная вспышка коронавируса была выявлена на севере Италии 21 февраля. Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания достигло почти 3,4 тыс., что больше, чем в Китае. Число инфицированных с начала вспышки превысило 41 тыс. человек.

Теги
ИталияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Минобрнауки заявили, что 4% вузов РФ не могут обеспечить дистанционный формат обучения
Ведущие вузы страны открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС