Женщина впервые выиграла гонки на собачьих упряжках "Берингия"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 марта. /ТАСС/. Победителем самой протяженной в России гонки на собачьих упряжках "Берингия - 2020" на Камчатке стала каюр из Москвы Анна Еремина. Об этом ТАСС рассказали организаторы гонки.

Победитель "Берингии - 2020" получит 3 млн рублей. Занявшие второе и третье места - по 2 и 1 млн рублей соответственно. Общий призовой фонд гонки в этом году составит 11,5 млн рублей. К официальной церемонии закрытия жители села Тиличики подготовили концерт.

"Первой в общем зачете стала москвичка Анна Еремина, она уверенно лидировала почти на всех этапах соревнования. На втором месте Николай Левковский. Замкнул тройку лидеров Андрей Семашкин, четырехкратный победитель гонки прошлых лет. Кстати, впервые за всю историю проведения соревнования лучшей в ней становится представительница прекрасного пола. Всего же в соревнованиях в этом году приняли участие четыре женщины-каюра", - рассказали ТАСС в оргкомитете гонки.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове с 1990 года. "Берингия - 2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры, участники соревнований, проходят более 1 тыс. км в сложных метеоусловиях по камчатской тундре. Участники этого года вышли из села Мильково на юге края 1 марта и дошли на собачьих упряжках до села Тиличики на севере полуострова. Маршрут гонки составил 1050 км. Почти на каждом этапе гонки, а всего их было 15, в местных домах культуры для каюров организовывали выступления творческих коллективов, угощали местными блюдами, дарили памятные подарки. Несколько раз каюров в пути заставала непогода, и участники гонки пережидали пургу и пронизывающий ветер в гостях у местных жителей в отдаленных населенных пунктах Камчатки.