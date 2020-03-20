Минобрнауки распорядилось усилить санитарные меры в общежитиях вузов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков распорядился усилить санитарные меры в вузовских общежитиях. Соответствующий приказ имеется в распоряжении ТАСС.

"Приказываю усилить меры по содержанию помещений общежитий, гостиниц, санаториев, пансионатов, домов отдыха и иных мест пребывания в надлежащем состоянии в соответствии с установленными санитарными правилами и нормами, соблюдению правил гигиены проживающих в них граждан с учетом предписаний, указаний и рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в приказе.

Согласно приказу, в общежитиях также приостановлено проведение массовых мероприятий.

Минобрнауки РФ ранее рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.