Резидент "Сколково" подготовил рекомендации по организации дистанционного обучения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Резидент Фонда "Сколково", цифровая образовательная платформа "Дневник.ру", в которой зарегистрировано большинство школ страны, выпустила методические материалы для педагогов по организации учебного процесса в режиме онлайн, сообщает в пятницу пресс-служба фонда "Сколково". Дистанционное обучение с помощью платформы "Дневник.ру" доступно для школ уже давно, новые рекомендации помогут учителям, ранее не использовавшим возможности системы.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.

"Мы делаем все возможное, чтобы учебный процесс на период карантина не прерывался. Проводим вебинары для учителей и рассказываем о возможностях для дистанционной работы. Наши рекомендации уже разосланы в министерства образования всех регионов, сейчас разрабатывается еще один документ с расширенной информацией. Кроме того, мы готовы развивать платформу в рамках сотрудничества с Министерством просвещения РФ в направлениях, которые могут дополнительно потребоваться в режиме ЧС", - приводит пресс-служба слова руководителя методического отдела "Дневник.ру" Ксении Колесовой.

В пресс-службе привели некоторые рекомендации из методических материалов. Например, для информирования учеников и родителей о приостановке учебного процесса педагогам предлагается использовать функцию записей на странице школы или класса в системе. Можно выдавать домашние задания как для класса, так и индивидуально, доступно прикрепление файлов к заданиям, например, презентаций, видеоуроков или аудиозаписей. Чтобы получить от учеников выполненную работу, при выдаче задания обязательно необходимо отметить пункт "Требуется файл с результатом".

"Пик такой активности (дистанционного обучения - прим. ТАСС) традиционно приходится на зимний период, когда школы во многих регионах временно приостанавливают работу в связи с обострением ОРВИ и гриппа. Поэтому сегодня, когда Министерство просвещения РФ рекомендовало всем образовательным организациям переходить на формат дистанционного обучения, мы полностью готовы к увеличению нагрузки", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Дневник.ру" Гавриила Леви.

О платформе

"Дневник.ру" - бесплатная цифровая образовательная платформа для образовательных организаций. Система предоставляет пользователям круглосуточный доступ к оценкам, расписанию и домашним заданиям. С ее помощью легко планировать учебную деятельность и обмениваться школьными новостями, использовать удобные в обучении сервисы и приложения. В "Дневник.ру" зарегистрировано большинство школ России, свыше 850 тыс. преподавателей, 7,9 млн учащихся, 4,2 млн родителей из всех регионов РФ.