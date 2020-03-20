{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Победа" вывезла из Черногории 195 российских туристов

Эвакуации из страны ожидают еще около 1 тыс. россиян.

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый за пятницу рейс авиакомпании "Победа" эвакуировал из Черногории 195 российских туристов, ставших заложниками введенного страной запрета на авиасообщение. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в балканской стране в пятницу.

"Первый за сегодня рейс "Победы" вывез 195 человек. Борт вылетел с аэродрома Подгорицы", - сказал представитель российской дипмиссии.

По предварительным данным, в стране эвакуации ожидают еще около 1 тыс. россиян.

Теги
Черногория
Реклама на ТАСС
Суд оштрафовал жительницу Татарстана за распространение фейка о коронавирусе
Сумма штрафа составила 30 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС