"Победа" вывезла из Черногории 195 российских туристов

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Первый за пятницу рейс авиакомпании "Победа" эвакуировал из Черногории 195 российских туристов, ставших заложниками введенного страной запрета на авиасообщение. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в балканской стране в пятницу.

"Первый за сегодня рейс "Победы" вывез 195 человек. Борт вылетел с аэродрома Подгорицы", - сказал представитель российской дипмиссии.

По предварительным данным, в стране эвакуации ожидают еще около 1 тыс. россиян.