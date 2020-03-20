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Распространение коронавируса нового типа

Совфед предлагает Мишустину на время запретить кальяны из-за коронавируса

В СФ отметили, что в процессе курения кальяна использование мундштука несколькими курильщиками значительно повышает риск распространения инфекционных заболеваний

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Совет Федерации направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением на время запретить в РФ курение кальянов в общественных местах из-за угрозы распространения нового коронавируса. Копия письма, подписанного спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, есть в распоряжении ТАСС.

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"В процессе курения кальяна использование мундштука несколькими курильщиками значительно повышает риск распространения инфекционных заболеваний, в том числе вирусных, что приобретает особую опасность в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Учитывая вышеизложенное, считаю необходимым поручить соответствующим ведомствам разобраться с этой ситуацией и принять оперативные меры вплоть до запрета на определенный период", - говорится в письме.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский подтвердил ТАСС, что соответствующее письмо направлено на имя Мишустина. Сенатор добавил, что в ближайшее время ожидает ответа на обращение палаты по линии Минздрава и координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Как отмечается в письме, за последние несколько лет в РФ отмечается значительный рост числа общественных мест, в которых посетителям предоставляется услуга курения кальяна. В настоящее время, уточняется в письме, таких заведений по стране насчитывается 2,5 тыс., из них в Москве - более 1 тыс.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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