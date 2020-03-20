Более 170 проектов по благоустройству сел Приамурья получат из бюджета до миллиона рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 марта. /ТАСС/. Специалисты министерства финансов Амурской области совместно с депутатами отобрали 172 проекта, которые получат до 1 млн рублей из регионального бюджета на благоустройство сел, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Амурской области.

"Лидером по количеству заявок стал Ивановский район, от него поступило 20 предложений. За счет инициативного бюджетирования в этом году будут благоустроены общественные территории, созданы парки, разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений", - сказали в пресс-службе.

Средства в муниципалитеты передадут в апреле, после чего села начнут реализовывать свои проекты. Работы они должны завершить к концу 2020 года. В 2018-2019 годах для участия в конкурсном отборе от сельского поселения можно было представить только одну заявку, но с этого года муниципалитеты могли подать на участие в программе сразу несколько проектов.

"Проект по поддержке местных инициатив - отличная возможность для жителей реализовать задуманное. В этом году мы увеличили финансирование проекта с 80 млн до 165 млн рублей, что позволило получить финансирование большему количеству интересных и нужных людям проектов по благоустройству. Более того, останавливаться на этом мы не будем и планируем выделить еще дополнительные средства", - цитирует пресс-служба губернатора Амурской области Василия Орлова.

Программа по поддержке местных инициатив действует в Амурской области с 2017 года. Она предусматривает предоставление на конкурсной основе средств областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан и направленные на развитие общественной инфраструктуры. В прошлом году муниципалитеты региона реализовали на местах 82 проекта общей стоимостью 80 млн рублей. Чаще всего районы-участники обустраивали места массового отдыха населения, устанавливали объекты физической культуры и массового спорта и благоустраивали учреждения культуры.