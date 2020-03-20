Курсанты калининградского филиала Военно-морской академии примут участие в параде в Москве

КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Более 450 курсантов калининградского филиала военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ "Военно-морская академия" примут участие 9 мая в параде Победы в Москве. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Балтийского флота.

"Курсанты и офицеры филиала ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия" в Калининграде на главном параде страны в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представят Военно-морской флот России. Они пройдут по брусчатке Красной площади двумя коробками. Возглавит парадный строй начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Сытник", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в пятницу в Москву для продолжения подготовки к параду самолетом военно-транспортной авиации отправилась первая группа курсантов в составе около 80 человек.

Представители военно-морского учебного заведения будут размещаться на территории одной из воинских частей в Наро-Фоминске. Там же будет организован учебный процесс курсантов, где лекции и занятия проведут преподаватели филиала.

В самом институте, уточнили в пресс-службе, подготовка к параду началась в ноябре 2019 года. За это время на плацу института было проведено более 50 тренировок, на которых в общей сложности курсанты прошли строевым шагом свыше 100 км.

В параде на Красной площади, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне, примут участие также более 500 военнослужащих гвардейской бригады морской пехоты БФ, дислоцированной в Балтийске Калининградской области.