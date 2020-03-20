Google посвятил дудл мытью рук

Google разместила на стартовой странице своего поисковика дудл, посвященный венгерскому врачу Игнацу Земмельвейсу. Его считают человеком, первым обратившим внимание на необходимость дезинфекции рук.

На логотипе изображен портрет врача, а по ссылке появляется видео, на котором схематично показано, как правильно мыть руки.

Как отметили в пресс-службе Google, "сейчас, как никогда, важно мыть руки, следуя рекомендациям ВОЗ, и наш дудл поможет вам делать это правильно".

Игнац Земмельмвейс родился в Буде (в настоящее время Будапешт). 20 марта 1847 года его назначили главой родильного дома Венской больницы. Там он впервые открыл и продемонстрировал, что дезинфекция рук значительно снижает передачу инфекции, известной как "родильная горячка". После того, как весь персонал начал мыть руки между процедурами, уровень заболеваемости в его отделении стал резко падать.

Земмельвейса считают "отцом инфекционного контроля". Он доказал, что мытье рук является одним из наиболее эффективных способов предотвращения распространения болезней.