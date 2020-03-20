У Путина нет никаких симптомов коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину нет необходимости проходить тест на коронавирус, у него нет никаких симптомов болезни. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков.

"У президента нет такой необходимости - проходить тест на коронавирус, потому что он себя, слава Богу, прекрасно чувствует и продолжает работать по графику", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков положительно ответил на вопрос, проходят ли такой тест люди, которые непосредственно взаимодействуют с главой государства, например строители Крымского моста, которые 18 марта получили награды из рук Путина в Севастополе.

"Да, это действительно так. Мы считаем это оправданными мерами предосторожности. Чтобы президент уверенно продолжал работать, все, кто его окружает, должны принимать меры предосторожности", - добавил он.