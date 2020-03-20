Песков заявил, что петицию общественных деятелей о коронавирусе учтут

"Да, безусловно, мы обратили внимание [на петицию], уверены, что на это обратят внимание и в штабе", - сказал он.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Кремль ознакомился с петицией общественных деятелей, потребовавших принять экстренные меры по борьбе с распространением коронавируса в России. Как сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, предложения из петиции будут учтены, но окончательные решения остаются за оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

Песков добавил, что "здесь, как говорится, на два врача три мнения, поэтому это [петиция] будет учтено", но оперативный штаб "несет ответственность за принимаемые меры". "Непосредственную работу осуществляют те, кто входит в штаб. Там есть специалисты - и вирусологи, и медики, они учитывают другие точки зрения, но они несут ответственность за принимаемые меры", - подчеркнул он.

Ранее общественные деятели опубликовали на платформе Change.org открытое письмо об экстренных мерах по борьбе с распространением коронавируса в России. К настоящему времени петицию подписали около 7,4 тыс. человек.

Авторы письма считают необходимым "направить ресурсы в первую очередь на комплекс мер, которые обеспечат полномасштабное тестирование, а также поддержат людей во время карантина и сделают его прохождение максимально комфортным и безболезненным". Они, в частности, выступили за массовое бесплатное тестирование на вирус, смягчение карантинного режима для граждан, не имеющих симптомов заражения, чтобы "не допустить социальный взрыв из-за потери россиянами источников дохода". Среди других предложений - отмена массовых мероприятий, закрытие учебных заведений и мест массового пребывания людей, а также перенос срока голосования по изменениям в Конституцию РФ "до исчезновения эпидемиологической угрозы".