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Умер Эдуард Лимонов

Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Он умер 17 марта на 78-м году жизни
Эдуард Лимонов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Эдуард Лимонов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Писателя и политика Эдуарда Лимонова в пятницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония была закрытой для СМИ и общественности.

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Как сообщил ТАСС друг Лимонова, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов, проститься пришли около трехсот человек из числа близких друзей, коллег, соратников, членов семьи.

Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-м году жизни.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. С юности увлекался стихами, затем переключился на прозу и журналистику. Псевдоним "Лимонов" ему придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян. Жил в Москве, в 1974 году эмигрировал из СССР и был лишен гражданства. В 1980-е годы переехал во Францию, и в ноябре 1980 года вышла первая книга Лимонова "Это я, Эдичка". Затем последовали романы: "История его слуги", "Дневник неудачника" и другие.

В 1991 году писатель вернулся в Россию, получил российское гражданство.

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РоссияУмер Эдуард ЛимоновЛимонов, Эдуард Вениаминович
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