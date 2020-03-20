Эдуарда Лимонова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Писателя и политика Эдуарда Лимонова в пятницу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Церемония была закрытой для СМИ и общественности.

Как сообщил ТАСС друг Лимонова, главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов, проститься пришли около трехсот человек из числа близких друзей, коллег, соратников, членов семьи.

Лимонов умер 17 марта в московской больнице на 78-м году жизни.

Эдуард Лимонов (Савенко) родился 22 февраля 1943 года в городе Дзержинске Горьковской области. С юности увлекался стихами, затем переключился на прозу и журналистику. Псевдоним "Лимонов" ему придумал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян. Жил в Москве, в 1974 году эмигрировал из СССР и был лишен гражданства. В 1980-е годы переехал во Францию, и в ноябре 1980 года вышла первая книга Лимонова "Это я, Эдичка". Затем последовали романы: "История его слуги", "Дневник неудачника" и другие.

В 1991 году писатель вернулся в Россию, получил российское гражданство.