ФАС приостанавливает проверки из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России временно приостанавливает проверки и переходит на дистанционное рассмотрение дел до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

"В соответствии с поручением председателя правительства РФ Михаила Мишустина, изданного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ФАС временно приостановит назначение и проведение проверок", - отмечается в сообщении.

В ФАС указывают, что ведомство будет работать в таком режиме с 19 марта до 10 апреля 2020 года. Исключением станут только внеплановые проверки за соблюдением антимонопольного законодательства, связанные с защитой жизни и здоровья граждан, и законодательства в сфере госзакупок и гособоронзаказа.

Кроме того, будут внесены изменения в работу комиссий по рассмотрению дел о нарушении антимонопольного законодательства и об административных правонарушениях.

"По возможности их работа будет проходить дистанционно с использованием программ видеосвязи или временно отложена с учетом соблюдения всех необходимых сроков", - отмечают в ведомстве. В ФАС добавляют, что все заинтересованные лица будут оповещены о возможности дистанционного участия в запланированных мероприятиях.

"Учитывая сложившуюся в настоящий момент эпидемиологическую обстановку, ведомство вводит изменения в проведение проверок и рассмотрение дел, но при этом работает в штатном режиме и продолжает незамедлительно реагировать на случаи нарушения действующего законодательства", - отметил замглавы ФАС России Павел Заборщиков, слова которого приводит пресс-служба.