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Вдову Юрия Гагарина похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах

Валентина Гагарина умерла 17 марта в возрасте 84 лет

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина похоронена на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Гагарина умерла 17 марта в возрасте 84 лет.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ее очень достойным и порядочным человеком. "Я несколько раз приглашал ее на мероприятия, посвященные Юрию Алексеевичу [Гагарину], она очень вежливо отказывалась", - сказал он на церемонии прощания.

По словам Рогозина, его последний телефонный разговор с Гагариной был связан с Оренбургом, где она родилась и учился в летном училище будущий первый космонавт планеты. "Она говорила, что в преддверии юбилея первого полета человека в космос (будет отмечаться 12 апреля 2021 года - прим. ТАСС) очень важно не забыть об Оренбурге, об училище, которое воспитало столько летчиков и летчиков-космонавтов", - отметил Рогозин.

Первая в мире женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова напомнила, что Гагарина участвовала в жизни подмосковного Звездного городка, где она проживала в последние годы, и Центра подготовки космонавтов. "Она всегда находила возможность помогать молодым семьям", - сказала Терешкова.

Отдать дань уважения и проститься с умершей также пришли космонавт Борис Волынов с супругой (они более 50 лет соседями семьи Гагариных в Звездном городке), космонавты Алексей Елисеев и Федор Юрчихин, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов, представители администрации Оренбургской области.

Биография Гагариной

Гагарина (девичья фамилия - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге в семье повара. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище (ныне - Оренбургский медицинский колледж в составе Оренбургского университета путей сообщения) по специальности "фельдшер-лаборант". С 1960 года до выхода на пенсию в середине 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (ныне - Королев).

С Гагариным она познакомилась в свои студенческие годы, тогда он еще был курсантом военного авиационного училища. В 1957 году они поженились. После гибели мужа в 1968 году не давала интервью, но участвовала в мероприятиях, посвященных первому космонавту планеты. В 1986 году опубликовала книгу воспоминаний "108 минут и вся жизнь". В последние годы проживала в подмосковном Звездном городке.

По инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1961 году была награждена орденом Ленина как супруга первого космонавта. В 2017 году стала почетным гражданином Московской области.

У Гагариных было двое детей. Их старшая дочь Елена родилась в 1959 году и является сейчас генеральным директором музея-заповедника "Московский кремль". Ее сестра Галина, родившаяся в 1961 году, занимает должность завкафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

В новость была внесена правка (20.03.2020, 14:28 мск) - передается с уточнением имени космонавта.

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Гагарин, Юрий Алексеевич
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