Песков: в фильм проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" войдут интересные новые серии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Фильм ТАСС на основе интервью с президентом России Владимиром Путиным будет включать в себя еще несколько интересных серий, которые ранее не были показаны. Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, он рассчитывает, что фильм выйдет уже в скором времени, хотя это и будет зависеть от информационной картины дня.

Песков отметил, что решение трансформировать проект и более не выпускать интервью частями, а представить его как отдельный фильм, было принято ТАСС и агентство уже сообщило об этом Кремлю. "Мы поддержали это решение", - добавил он. "Очевидно, что сейчас повестка дня и наша российская, и мировая фокусируется вокруг совсем других вопросов, - пояснил представитель Кремля. - И, наверное, нужно просто чуть-чуть подождать, когда повестка дня будет более разнообразной, более спокойной и более благоприятствующей тому, чтобы аудитория более внимательно и спокойно могла послушать президента по целому кругу вопросов".

"ТАСС сделает фильм - сборник всех [ранее вышедших серий] интервью, - отметил Песков. - Туда войдут те серии, которые остались непоказанными". "Там еще осталось несколько очень интересных серий", - сказал он. "Они [ТАСС] планируют это показать тогда, когда все будет поспокойнее, - добавил представитель Кремля. - То есть, мы надеемся, скоро".

О проекте "20 вопросов Владимиру Путину"

В четверг ТАСС сообщил, что оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", который с 20 февраля выходил на ресурсах агентства, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий. Выход следующей серии был запланирован на понедельник, 23 марта. В фильм войдут не только фрагменты уже опубликованных серий, но и те ответы президента, которые пользователи Сети еще не слышали. В частности, о свободе слова, о роли журналистов в современном обществе, о семье, отдыхе и личных потерях Путина.

Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного "идеального шторма", когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация. В итоговый фильм войдут также кадры, благодаря которым можно будет увидеть, как создавался проект, его "кухню" и несколько фрагментов, которые не попали ни в одну из серий.

Выход фильма запланирован на весну, о дате будет сообщено дополнительно.

Проект "20 вопросов Владимиру Путину" был запущен 20 февраля. Он основан на эксклюзивном трехчасовом видеоинтервью с президентом и приурочен к 20-летию его работы на высших постах государства (26 марта 2000 года прошли выборы президента РФ, на которых Путин впервые одержал победу). Проект ориентирован специально на аудиторию интернета, каждая серия дополнена поясняющей графикой, фактами и цитатами.