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В Минпросвещения рекомендовали школам РФ сократить время проведения урока до 30 минут

Также учителям рекомендуется "создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минпросвещения РФ разработало, опубликовало и направило в регионы методические рекомендации по организации дистанционного обучения, в рамках которых разрешило школам сократить время проведения урока с 45 до 30 минут. Документ опубликован в пятницу на сайте министерства.

В рекомендациях представлена примерная модель того, как можно организовать урок дистанционно, порядок оказания индивидуальных консультаций, оказания учебно-методической помощи и так далее. "Образовательная организация <…> формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут", - говорится в документе.

Также учителям рекомендуется "создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания", а выражать свое отношение к работам школьников следует "в виде текстовых или аудиорецензий, устных онлайн-консультаций".

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.

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