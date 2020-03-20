Из Португалии вылетел первый спецборт с 270 россиянами

МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Первая группа российских туристов, застрявших в Португалии после введения там чрезвычайного положения из-за коронавируса, вылетела спецбортом в Россию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Лиссабоне.

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"Сегодня от нас улетел первый борт с вывозимыми на родину туристами, - отметили в диппредставительстве. - Еще будут три: 22, 24 и 26 марта. Это гуманитарные рейсы "Аэрофлота", организованные специально для обеспечения возвращения в Россию наших граждан".

"Общее число оставшихся без возможности спокойно вылететь в Москву россиян составляло свыше 1 тыс., - заявила заведующая консульским отделом посольства Екатерина Спицына. - Сегодня улетели первые 270 человек, в том числе с детьми".

В диппредставительстве добавили, что новости о программе возвращения россиян на родину публикуются на сайте посольства и в соцсетях. "Находимся в плотном, индивидуальном контакте с каждым россиянином, желающим вернуться в нашу страну, - подчеркнули в посольстве. - Признательны португальским партнерам за сотрудничество в столь важном вопросе в условиях, когда ЕС закрыл свои внешние границы с 19 марта".

В среду Собрание республики (однопалатный парламент) Португалии одобрило предложение о введении чрезвычайного положения из-за распространения нового коронавируса. Данная мера может позволить властям страны среди прочего ограничить свободное передвижение граждан.

По последним данным, коронавирусом в Португалии инфицированы 785 человек, три пациента умерли. Кроме того, 488 человек ожидают результаты анализов.