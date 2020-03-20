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Члены экипажа судна "Патриот" прибыли из Китая во Владивосток

Теперь им предстоит двухнедельный домашний карантин

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Экипаж танкера "Патриот", застрявшего в китайском порту Ниндэ (восточная провинция Фуцзянь), в пятницу вечером прибыл во Владивосток. Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.

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"Моряки прибыли во Владивосток", - сообщил Суханов. Теперь им предстоит двухнедельный домашний карантин.

Моряки летели из Китая через Токио.

Генеральный консул РФ в Гуанчжоу Виктор Пашков ранее сообщил ТАСС, что судно не задержано, оно остается в китайском порту, как только у судовладельца, компании "Гудзон", появятся средства, восстановится платежеспособность, он приступит к ремонту судна.

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РоссияПриморский край
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