Зеленский рассказал о первом украинце, излечившимся от коронавируса

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране зарегистрирован первый пациент, излечившийся от коронавируса.

"У нас очень радостная новость - пациенту из Черновцов сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус, и он во второй раз показал негативный результат, - сказал он заявил, выступая в пятницу с обращением к соотечественникам. - А значит, можем констатировать официально, что на Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой".

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был диагностирован у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Сразу после приезда они самоизолировались, а после проявления у мужчины симптомов обратились к медикам. 3 марта у него был подтвержден первый случай заболевания на территории Украины. Уже 16 марта стало известно, что проведенный анализ на коронавирус у него показал негативный результат.

По стоянию на 20 марта на Украине зафиксированы 26 случаев заражения коронавирусом, три из них - летальные.