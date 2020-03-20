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Распространение коронавируса нового типа

Власти трех регионов ЦФО отмечают положительную динамику у заразившихся коронавирусом

Речь идет о Калужской, Тульской, и Ярославской областях

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Положительная динамика наблюдается у заразившихся коронавирусной инфекцией в Калужской, Тульской, Ярославской областях. Состояние заболевших в Ивановской, Тамбовской, Воронежской, Рязанской, Тверской областях оценивается медиками как удовлетворительное, сообщили ТАСС в департаментах и министерствах здравоохранения, пресс-службах правительств регионов.

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В Тульской области, где зарегистрировано три случая заражения коронавирусом, врачи отмечают положительную динамику в состоянии пациентов. "Состояние средней степени тяжести с положительной динамикой, они получают необходимое лечение, у ребенка отсутствует симптоматика респираторного заболевания", - сообщил в пятницу на брифинге министр здравоохранения региона Алексей Эрк. У мужчины 56 лет, госпитализированного 17 марта в калужскую областную инфекционную больницу, также наблюдается положительная динамика. По сообщению главного врача инфекционной больницы Ярославской области Нины Лужинской, состояние пациентки с коронавирусом на 20 марта удовлетворительное с тенденцией к улучшению.

В Ивановской области инфекция была выявлена у мужчины, приехавшего из Европы. По даным пресс-службы правительства, он чувствует себя хорошо. В Тамбовской области трое заразившихся: девушка 27 лет, приехавшая из Италии, 47-летняя женщина, прилетевшая из Франции, и 25-летний молодой человек, который прибыл из Англии. Их самочувствие медики оценивают как удовлетворительное. Состояние здоровья трех заболевших жителей Тверской области местный Минздрав также характеризует как удовлетворительное.

Мужчина, прибывший в Рязань из Франции, а также житель Воронежской области и его подруга с Украины, госпитализированные в Воронеже, чувствуют себя хорошо. У всех болезнь протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов.

 

Теги
РоссияТульская областьКалужская областьЯрославская областьРаспространение коронавируса нового типа
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