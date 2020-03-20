{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В WWF заявили, что акция "Час Земли" не будет отменена из-за коронавируса

Экологическое мероприятие пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экологическая акция "Час Земли" не будет отменена в связи с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Час Земли" не отменяется. Все так же: в 20:30 по местному времени будут отключать подсветку на зданиях на 60 минут, и мы надеемся, что люди, которые сейчас, в силу обстоятельств, находятся дома, поддержат нас, как и поддерживали больше десяти лет, что мы проводим эту акцию", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что офлайн-мероприятий в этом году не будет в связи с коронавирусом.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, и в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. В этом году "Час Земли" пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом в Якутии увеличилось до семи
Все заболевшие - сотрудники Якутской топливно-энергетической компании. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС