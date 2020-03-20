В WWF заявили, что акция "Час Земли" не будет отменена из-за коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Экологическая акция "Час Земли" не будет отменена в связи с распространением коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

"Час Земли" не отменяется. Все так же: в 20:30 по местному времени будут отключать подсветку на зданиях на 60 минут, и мы надеемся, что люди, которые сейчас, в силу обстоятельств, находятся дома, поддержат нас, как и поддерживали больше десяти лет, что мы проводим эту акцию", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что офлайн-мероприятий в этом году не будет в связи с коронавирусом.

"Час Земли" является международной символической акцией, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. Акция призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. С 2009 года акция проходит в России, и в прошлом году к ней присоединилось уже около 30 млн россиян. В этом году "Час Земли" пройдет 28 марта в 20:30 по местному времени.