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Распространение коронавируса нового типа

"Эхо Москвы" по требованию Роскомнадзора удалило с сайта информацию о коронавирусе

Главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский отметил, что юристы "Эха" изучат это требование на предмет обжалования

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Радиостанция "Эхо Москвы" по требованию Роскомнадзора и Генеральной прокуратуры РФ удалила с сайта информацию о коронавирусе.

Ранее ведомство потребовало от "Эха Москвы", а также ряда других СМИ и социальных сетей удалить ложные данные о коронавирусе.

"Мы нашли этот материал, удалили его. Эфир передачи "Особое мнение" состоялся 16 марта, была опубликована расшифровка, сейчас вместо нее опубликовано требование ведомства", - сказал ТАСС главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский.

Он также отметил, что требование изучат юристы радиостанции на предмет обжалования.

В пятницу Роскомнадзор также потребовал от администраций социальных сетей YouTube, "ВКонтакте" и Instagram "удалить недостоверную общественно значимую информацию".

Ранее пресс-служба Роскомнадзора заявляла, что ведомство готово к введению жестких мер, вплоть до блокировки и отзыва лицензии СМИ, за фейки о распространении коронавируса в России. Ведомство также уведомило о круглосуточном мониторинге всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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