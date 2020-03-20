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Распространение коронавируса нового типа

Институты ЕС и НАТО полностью закрылись для журналистов

С 20 марта вся работа с прессой осуществляется только в удаленном режиме

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия и другие институты Евросоюза, а также штаб-квартира НАТО на фоне ситуации с коронавирусом полностью закрылись для журналистов, с 20 марта вся работа с прессой осуществляется только в удаленном режиме.

"Мы вынуждены еще более ограничить доступ в наши здания в связи с распространением коронавируса. С этого момента и до особого распоряжения все брифинги и пресс-конференции будут проводиться только в виртуальном формате. Аккредитованные журналисты смогут направлять вопросы заранее в пресс-службу Еврокомиссии", - сообщил в пятницу на ежедневном брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. В результате уже сегодня на брифинге, который транслировала пресс-служба Еврокомиссии, он же зачитывал направленные ранее вопросы журналистов, подготовленные ответы на которые озвучивали другие сотрудники пресс-службы.

Ранее Еврокомиссия и НАТО направили постоянно аккредитованным журналистам в Брюсселе сообщения, в которых проинформировали СМИ о закрытии своих штаб-квартир и полном переходе на удаленный режим работы.

В ночь на 13 марта правительство Бельгии приняло решение о введении с 14 марта до 5 апреля жесткого общенационального карантина. Закрылись все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сократились часы работы госучреждений.

Без изменений работают только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

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