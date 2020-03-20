Российскую вакцину от нового коронавируса испытают на хорьках и приматах

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Федеральный государственный научный центр "Вектор" в Новосибирске, который разработал прототип вакцины от новой коронавирусной инфекции, испытает ее сперва на самых чувствительных лабораторных животных - низших приматах и хорьках. Об этом сообщила в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" замдиректора по научной работе "Вектора" Елена Гаврилова.

Ранее сообщалось, что "Вектор" разработал прототипы вакцин от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Сейчас их ждут испытания на чувствительных лабораторных животных, они призваны определить наиболее эффективную дозу, кратность и способ применения вакцины.

"В настоящий момент у нас разработана на базе шести технологических платформ вакцина на основе как известных рекомбинантных вирусов - это вирус гриппа, вирус кори, вирус педикулярного стоматита, - так и синтетические вакцины. Уже начаты эксперименты на лабораторных моделях животных. Сразу после получения живого вируса мы провели исследования по получению чувствительных лабораторных моделей, которыми сейчас являются хорьки и низшие приматы. И, получив прототипы вакцин, начали исследования на лабораторных животных", - сказала Гаврилова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", основанный в 1974 году, является одним из крупнейших в мире. Первоначально он изучал возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия. Сейчас "Вектор" занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней, находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.