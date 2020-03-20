Онлайн-кинотеатры в РФ пока не планируют снижать качество видео из-за повышенного спроса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российские онлайн-кинотеатры не видят необходимости сейчас снижать качество видео, чтобы избежать перегрузок сети из-за повышенного спроса. Как рассказали в пятницу ТАСС представители компаний, у России проблем с перегрузками возникнуть не должно.

Ранее американские СМИ сообщили, что Netflix и YouTube согласились временно понизить качество картинки для европейских пользователей. С соответствующей просьбой к популярным онлайн-сервисам выступил Европейский союз, по мнению которого, массовая самоизоляция людей дома в связи с коронавирусом может привести к перегрузкам сети.

В Okko считают, что Россия - одна из самых развитых стран в мире по емкости и доступности интернета, поэтому подобных проблем, которые есть в ЕС, скорее всего, возникнуть не должно. "В экстренных ситуациях мы готовы снизить максимально доступный всем пользователям битрейт, что снизит нагрузку на сеть, но это никак не скажется на качестве картинки. Сейчас мы не видим в этом необходимости", - отметили в пресс-службе компании.

Технический директор онлайн-кинотеатра ivi Евгений Россинский также не считает, что на сегодняшний день необходимо принимать такие меры. Однако исключать подобного сценария нельзя, допускает он. "В условиях неопределенности важно смотреть шире и предугадывать все возможные варианты развития событий. Российские сети несколько современнее европейских, так как начали строиться позже. Если будет угроза национальной безопасности, мы конечно будем следовать рекомендациям властей", - заметил он.

Гендиректор "Megogo Россия" Виктор Чеканов, со своей стороны заявил, что компания внимательно наблюдает за ситуацией и нагрузкой на сеть, для этого у нее есть все необходимые инструменты. "У нашего плеера есть адаптивный режим, при котором, в зависимости от меняющейся ширины канала, автоматически меняется качество. На сегодняшний день мы не снижаем качество принудительно", - рассказал он.

Подобная технология адаптивного стриминга есть и у Okko, добавил представитель компании. Благодаря ей компания в режиме реального времени следит за тем, чтобы качество контента максимально соответствовало техническим условиям.