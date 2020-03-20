Посольство РФ в Таиланде предупредило о возможных проблемах при въезде в королевство

БАНГКОК, 20 марта. /ТАСС/. Посольство России в Таиланде предупредило российских граждан о возможных проблемах при въезде в королевство из-за введения местными властями новых требований из-за распространения коронавируса в мире. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что с 22 марта 2020 года власти Таиланда вводят новые требования ко всем прибывающим в страну авиапассажирам. "Все лица при регистрации на рейс должны предоставить медицинскую справку об отсутствии коронавируса, полученную не более, чем за 72 часа до вылета, и иметь на руках страховой полис с суммой покрытия не менее 100 тысяч долларов, включающим данное заболевание, - пояснили в посольстве. - Таким образом, въезд на территорию Таиланда может быть сильно затруднен".

При этом в диппредставительстве добавили, что таиландские власти пока не предоставили официальных разъяснений о форме медицинской справки, необходимости ее легализации и перевода на английский или тайский языки.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. На сегодняшний день общее число подтвержденных случаев составляет 320, вылечились 43 человека, также в стране зафиксирован один летальный исход. С 18 по 31 марта приостановлена работа большинства увеселительных заведений в Бангкоке, а также на острове Пхукет и в городе Паттайя.