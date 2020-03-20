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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Якутии увеличилось до семи

Все заболевшие - сотрудники Якутской топливно-энергетической компании. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное

ЯКУТСК, 20 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Якутии увеличилось до семи, в пятницу прибыли результаты с официальным подтверждением о наличии коронавируса нового типа у шести человек. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

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19 марта в Якутии был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Сообщалось, что получены положительные результаты о наличии коронавируса у генерального директора ПАО ЯТЭК (Якутская топливно-энергетическая компания).

"Буквально сейчас я получил информацию от управления Роспотребнадзора по нашей республике, что пришли достаточно оперативно документы о подтверждении положительных анализов у шести работников компании ЯТЭК, которые были [с предварительным положительным результатом]. У нас в республике семь работников компании ЯТЭК сегодня получили статус официально больных новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся на лечении, состояние удовлетворительное", - сказал Николаев.

Глава региона 17 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению коронавируса нового типа. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение.

О ситуации с коронавирусом

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

 

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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