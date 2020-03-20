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Распространение коронавируса нового типа

В столице Индонезии введено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Чрезвычайное положение в Джакарте будет действовать в течение двух недель

ТАСС, 20 марта. Власти Индонезии ввели чрезвычайное положение в столице страны Джакарте на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на губернатора города Аниеса Басведана.

По его словам, чрезвычайное положение будет действовать в течение двух недель. При этом все развлекательные мероприятия будут отменены начиная с понедельника, также будет ограничено движение транспорта.

Кроме того, Аниес Басведан призвал руководителей компаний перевести персонал на удаленный формат работы.

По последним данным, в стране зафиксированы 369 случаев заражения коронавирусом, 32 человека умерли, 16 инфицированных вылечились.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.

Теги
ИндонезияРаспространение коронавируса нового типа
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