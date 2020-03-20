Главный трансплантолог Минздрава призвал россиян не бояться сдавать кровь

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Организация сдачи крови регламентирована особыми правилами безопасности, поэтому людям, которые хотят стать донорами, не стоит бояться данной процедуры, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова, главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

В Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Пирогова сообщали, что специалисты обеспокоены тем, что в связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, отделения переливания крови практически опустели. В частности, это может привести к тому, что в скором времени больницы начнут испытывать дефицит донорской крови.

"Могу успокоить людей, которые могли бы или хотели бы стать донорами крови, - дело в том, что сама процедура и сам подход именно к организации сдачи крови четко регламентируются правилами безопасности, и эпидемической, в частности. Это отдельные входы, отдельные помещения, это стерильные условия забора крови и именно в этих местах заражение любой инфекцией представляется достаточно маловероятным. Фактически такая опасность отсутствует", - сказал Готье.

При этом он пояснил, что продукты крови используются в различных в сферах медицины. "Продукты крови - и эритроцитарная масса, и плазма, и факторы свертываемости, которые получают из донорской крови, они чрезвычайно необходимы для лечения любых пациентов, в частности, пациентов с пневмониями", - пояснил специалист.

"Поэтому еще раз, может быть, надо обратиться к людям, которые являются неоднократными донорами, и кто первый раз собирается сдавать кровь, - совершенно никаких опасностей в этом не заключено. Наоборот, это приветствуется, и страна все время нуждается в каких-то запасах крови, тем более в период чрезвычайных ситуаций", - заключил Готье.