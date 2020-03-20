{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЕС приостановил расселение мигрантов по странам сообщества

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия временно приостановила реализацию программ по расселению мигрантов из лагерей Греции и Италии по остальным странам сообщества в связи с ростом угрозы распространения коронавируса, однако намерена возобновить этот процесс в кратчайшие сроки. Об этом заявил ТАСС в пятницу представитель Еврокомиссии.

"В нынешних условиях мы вынуждены приостановить процесс расселения, в частности, переселения несовершеннолетних беженцев без сопровождения взрослых, в связи со значительным повышением санитарных требований стран-членов в связи с эпидемией коронавируса. Однако мы ведем интенсивные консультации со странами сообщества, чтобы возобновить этот процесс в кратчайшие сроки, как только позволит ситуация", - заявил он.

Представитель ЕК также подтвердил, что ситуация на границе Турции и Греции полностью нормализовалась, и на протяжении последних двух недель Анкара продолжает выполнять свои обязательства по закрытию границ для беженцев. В конце февраля на турецко-греческой границе произошел миграционный кризис в результате открытия Анкарой турецкой границы, в качестве попытки надавить на ЕС для поддержки турецкой военной операции в сирийском Идлибе, которая не увенчалась успехом.

В ЕС сейчас действуют по меньше мере две программы переселения беженцев. Одна из них - программа квотного расселения 160 тыс. мигрантов из Италии и Греции была утверждена еще в 2015 году и до сих пор не выполнена, вторая направлена на срочное распределение несовершеннолетних мигрантов - подростков без сопровождения взрослых из тех же государств.

Италия является крупнейшим очагом коронавируса в Европе, а по мере угасания болезни в Китае может стать самым крупным очагом в мире. Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания достигло почти 3,4 тыс. человек, что уже больше, чем в Китае. Число инфицированных с начала вспышки превысило 41 тыс. человек. Темпы эпидемии не снижаются, несмотря на действующий с 10 марта полный карантин на всей территории страны и запрет на передвижение населения без весомой причины.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,7 тыс. человек
За сутки было зафиксировано 184 новых случая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС