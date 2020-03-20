ЕС приостановил расселение мигрантов по странам сообщества

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия временно приостановила реализацию программ по расселению мигрантов из лагерей Греции и Италии по остальным странам сообщества в связи с ростом угрозы распространения коронавируса, однако намерена возобновить этот процесс в кратчайшие сроки. Об этом заявил ТАСС в пятницу представитель Еврокомиссии.

"В нынешних условиях мы вынуждены приостановить процесс расселения, в частности, переселения несовершеннолетних беженцев без сопровождения взрослых, в связи со значительным повышением санитарных требований стран-членов в связи с эпидемией коронавируса. Однако мы ведем интенсивные консультации со странами сообщества, чтобы возобновить этот процесс в кратчайшие сроки, как только позволит ситуация", - заявил он.

Представитель ЕК также подтвердил, что ситуация на границе Турции и Греции полностью нормализовалась, и на протяжении последних двух недель Анкара продолжает выполнять свои обязательства по закрытию границ для беженцев. В конце февраля на турецко-греческой границе произошел миграционный кризис в результате открытия Анкарой турецкой границы, в качестве попытки надавить на ЕС для поддержки турецкой военной операции в сирийском Идлибе, которая не увенчалась успехом.

В ЕС сейчас действуют по меньше мере две программы переселения беженцев. Одна из них - программа квотного расселения 160 тыс. мигрантов из Италии и Греции была утверждена еще в 2015 году и до сих пор не выполнена, вторая направлена на срочное распределение несовершеннолетних мигрантов - подростков без сопровождения взрослых из тех же государств.

Италия является крупнейшим очагом коронавируса в Европе, а по мере угасания болезни в Китае может стать самым крупным очагом в мире. Число летальных исходов от вызываемого коронавирусом заболевания достигло почти 3,4 тыс. человек, что уже больше, чем в Китае. Число инфицированных с начала вспышки превысило 41 тыс. человек. Темпы эпидемии не снижаются, несмотря на действующий с 10 марта полный карантин на всей территории страны и запрет на передвижение населения без весомой причины.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.