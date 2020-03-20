Число заразившихся коронавирусом в Португалии превысило 1 тыс.

ТАСС, 20 марта. Число заразившихся новым коронавирусом увечилось в Португалии за день с 785 до 1020 человек. Об этом в пятницу сообщил телеканал SIC со ссылкой на главное управление здравоохранения страны.

По последним данным, в стране зафиксировано шесть летальных исходов. В среду вечером власти Португалии объявили о введении в стране чрезвычайного положения на 15 дней, однако по истечении этого срока оно может быть продлено.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения.