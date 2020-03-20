В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Испытания шести вариантов вакцины от нового коронавируса ведутся в России, подтверждение их безопасности и эффективности ожидается в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Он назвал главной целью не допустить массовое распространение коронавируса, для чего власти будут "контролировать ситуацию буквально в режиме нон-стоп, на опережение". Эта работа связана не только с введением ограничений на полеты или проведение массовых мероприятий, но также и с разработкой вакцины от новой инфекции, подчеркнул премьер.

"В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали их в очень короткое время, за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии", - сказал Мишустин. По его словам, работа над вакцинами шла круглосуточно.

"И в ближайшее время, мы надеемся, что уже будет подтверждена безопасность и эффективность этих разработок, их можно будет применять для профилактики и контроля эпидемии", - подчеркнул премьер.