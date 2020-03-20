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Распространение коронавируса нового типа
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МЧС приостановило проверки противопожарного состояния объектов до 1 мая

Такое решение принято на фоне ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МЧС России приостановило проведение противопожарных проверок объектов до 1 мая 2020 года на фоне коронавирусной инфекции.

"С 19 марта назначение и проведение проверок, осуществляемых органами надзора и должностными лицами МЧС России, приостановлены до 1 мая на основании поручения правительства РФ", - сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

Как пояснил журналистам замглавы МЧС - главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский, исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера. При этом МЧС не останавливает выдачу лицензий, аккредитаций и других документов разрешительного характера.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил федеральным органам исполнительной власти до 1 мая приостановить назначение проверок и до 20 марта рассмотреть вопрос о приостановке уже назначенных проверок.

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