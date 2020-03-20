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Предложения по изменениям в Конституции

ЦИК утвердил порядок аккредитации СМИ для работы на голосовании по Конституции

Срок аккредитации СМИ на выборах составляет около 60 дней

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в пятницу принял постановление о порядке аккредитации представителей средств массовой информации для участия в освещении общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции.

"Аккредитация в соответствии с порядком, утвержденным ЦИК России, проводится для работы на избирательных участках. По сути, тот порядок, который вам представляется, представляет собой адаптацию исходя из нормативной базы, которая регулирует проведение общероссийского голосования", - сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Она напомнила, что срок аккредитации СМИ на выборах составляет около 60 дней. "В данной ситуации у нас вся кампания по общероссийскому голосованию составляет около месяца, поэтому для того, чтобы представители СМИ могли освещать голосование (например, в отдаленных, труднодоступных местах), аккредитация должна начаться уже в достаточно оперативном порядке", - уточнила секретарь ЦИК.

Гришина добавила, что форма для аккредитации СМИ должна быть вывешена на сайте ЦИК не позднее 23 марта.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Николай Булаев предложил внести поправку в порядок аккредитации СМИ, уточнив, что разрешение на работу на участках или в информационном центре комиссии может получить только тот журналист, который проработал в своем СМИ не менее двух месяцев. "Во всех федеральных кампаниях или в большинстве, которые мы проводили, было требование к журналистам - не менее двух месяцев работы в данном СМИ. Я предлагаю рассмотреть мою поправку, чтобы эту норму восстановить - два месяца обязательной работы журналиста в том СМИ, которое он пытается представить в ходе общероссийского голосования", - сказал Булаев. Эта поправка была поддержана другими членами ЦИК и вошла в окончательный вариант постановления.

О поправках

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ "О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", согласно которому общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Президент в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой также добавил, что голосование может состояться и позже 22 апреля, если в этот день провести такое мероприятие не позволит эпидемиологическая ситуация, связанная с коронавирусом.

В понедельник Конституционный суд РФ признал соответствующим основному закону страны закон о поправке к Конституции, который проверялся по запросу президента России после того, как глава государства подписал его.

Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект о поправке к Конституции РФ, в тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. 14 марта Совфед принял постановление по итогам этого рассмотрения и направил его президенту. Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании.

Документ закрепляет на конституционном уровне ряд социальных гарантий, расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, но действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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