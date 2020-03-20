Лайнер Costa Pacifica с россиянами на борту направится в Геную

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Находящийся в акватории Марселя круизный лайнер Costa Pacifica с россиянами на борту должен в пятницу вечером направиться в Геную. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул России в Марселе Сергей Молчанов.

"С большой вероятностью в 19:00 по местному времени (21:00 мск) судно с остальными пассажирами уйдет в Геную, куда прибудет в субботу ранним утром", - отметил дипломат.

Он сообщил, что российские дипломаты в Италии проинформированы о данной ситуации. "Наши коллеги в Италии предупреждены и готовы оказать соотечественникам все необходимо содействие", - сказал Молчанов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посольство России в Париже направило ноту в МИД Франции с просьбой разблокировать ситуацию с российскими туристами, которые до сих пор не могут покинуть находящийся вблизи Марселя лайнер. На его борту находятся 35 российских туристов, а также четверо граждан Белоруссии. Судно вышло 3 марта из Буэнос-Айреса, а на 21 марта был запланирован выход на берег в Барселоне всей группы туристов. Однако лайнер вынужден был изменить маршрут в связи с запретом властей Испании на заход круизных судов в свои порты и направился в Марсель.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о закрытии с 17 марта французских границ для иностранных граждан в связи с пандемией коронавируса. Согласно последним данным, которые озвучил генеральный директор управления здравоохранения Франции Жером Саломон, число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 10995, при этом 1122 пациента находятся в реанимации.