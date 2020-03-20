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Распространение коронавируса нового типа

Ряд мероприятий в рамках председательства РФ в ШОС и БРИКС перенесен из-за коронавируса

Новые сроки проведения мероприятий будут определены оргкомитетом по предложениям профильных российских ведомств с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации в мире

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ряд запланированных на март и апрель этого года мероприятий председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) переносится из-за эпидемии коронавируса, некоторые из них пройдут в формате видеоконференции. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении фонда "Росконгресс", организующего эти встречи.

"В связи с мерами, принятыми координационным советом при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, а также введенными рядом государств ШОС и БРИКС ограничениями на официальные зарубежные поездки на межведомственном совещании по вопросам проведения мероприятий российского председательства в ШОС в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году принято решение о переносе запланированных на вторую половину марта и апрель 2020 года мероприятий", - указывается в сообщении.

Как отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019-2020 годах и БРИКС в 2020 году Антон Кобяков, "Росконгресс" находится в постоянном контакте координационным советом. "Убежден, что совместными усилиями будет обеспечено успешное выполнение всех намеченных в рамках председательства России в ШОС и БРИКС задач. Что касается перенесенных мероприятий, то новые сроки их проведения будут определены оргкомитетом по предложениям профильных российских ведомств с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации в мире. При этом хотел бы отметить, что часть запланированных в марте-апреле мероприятий будет реализована в новом формате - режиме видеоконференций", - приводятся слова Кобякова в сообщении.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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