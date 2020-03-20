AFP: в Габоне подтвердили первый случай смерти пациента с коронавирусом

ТАСС, 20 марта. Первый случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом, подтвержден в Габоне. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По данным агентства, речь идет о 50-летнем мужчине, который умер в результате осложнений диабета и острой дыхательной недостаточности. Ранее он побывал во Франции.

В настоящее время в Габоне зафиксированы три случая инфицирования коронавирусом. Власти страны ограничили международное авиасообщение, закрыли школы и запретили мероприятия с участием более 30 человек в рамках борьбы с распространением инфекции.