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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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Российские авиакомпании за 18-20 марта эвакуировали из Черногории 1087 туристов

Всего в Черногории находилось около 1,8 тыс. туристов из России

БЕЛГРАД, 20 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 с 18 по 20 марта эвакуировали из Черногории 1087 туристов. Об этом сообщило корреспонденту ТАСС в пятницу посольство РФ в Черногории.

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"Сегодня из Подгорицы вылетели два рейса "Победы" - 195 и 172 человека. Всего за 18-20 марта рейсами "Аэрофлота", "Победы" и S7 эвакуировано из Черногории 1087 туристов", - отметил представитель дипмиссии.

В посольстве РФ также сообщили о полученном на 21 марта разрешении на осуществление еще одного вывозного рейса компании S7. "Предполагается, что рейсы "Аэрофлота" и S7 доставят в Россию тех, кто приобрел билеты на эти рейсы, а также дополнительных пассажиров", - сообщил дипломат.

Всего в Черногории находилось около 1,8 тыс. российских туристов, которые стали заложниками предпринятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, черногорская сторона увязывала свое разрешение на пролет российских бортов за гражданами РФ с вывозом этими самолетами из России черногорских граждан. Позже российские дипломаты добились от Черногории принципиального согласия на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний.

Число инфицированных коронавирусом в Черногории за сутки возросло с двух до 10 человек. В настоящее время в стране под санитарным надзором находятся свыше 3,5 тыс. человек.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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