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Распространение коронавируса нового типа

В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 1,7 тыс. человек

За сутки было зафиксировано 184 новых случая

ХЕЛЬСИНКИ, 20 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 1742. Об этом сообщил в пятницу норвежский Институт здравоохранения.

За сутки было зафиксировано 184 новых случая.

Правительство Норвегии из-за ситуации с коронавирусом заявило, что не будет пускать в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство. Кроме того, страна вводит временный погранконтроль на границах внутри Шенгена.

Правительство также приняло решение отправлять на двухнедельный карантин всех, кто возвращается в королевство после пребывания в любом другом государстве. В Норвегии по решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения.

Неделю назад в Норвегии была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом, к настоящему моменту умерших уже семеро. Первый случай заражения выявили в конце февраля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

Теги
НорвегияРаспространение коронавируса нового типа
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