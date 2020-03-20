У министра образования Буркина-Фасо выявили коронавирус

ТАСС, 20 марта. Тест на новый коронавирус министра образования Буркина-Фасо Станисласа Уаро дал положительный результат. Об этом в пятницу сообщило агентство Xinhua со ссылкой на заявление министра.

"После появления гриппоподобных симптомов <...>, медработники взяли у меня анализы. Результат <...> показал, что у меня COVID-19", - отметил Уаро.

По данным агентства, министр изолирован на несколько дней в соответствии с медицинскими рекомендациями.

9 марта министр здравоохранения Буркина-Фасо Леони-Клоден Луге подтвердила выявление двух первых случаев заражения коронавирусом нового типа в стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.