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Распространение коронавируса нового типа

МВД усилило контроль за состоянием здоровья полицейских

Министерство проводит с ними разъяснительную работу о мерах личной и общественной профилактики заражения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. МВД России ужесточило контроль за состоянием здоровья своих сотрудников из-за ситуации с новым коронавирусом, министерство проводит с ними разъяснительную работу о мерах личной и общественной профилактики заражения. Об этом сообщили в пресс-центре МВД, отвечая на запрос ТАСС.

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"В рамках реализации комплекса мер по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в подразделениях и организациях системы МВД России осуществляется комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Проводится медицинский контроль за состоянием здоровья личного состава с целью выявления сотрудников с признаками ОРВИ и в случае выявления отстранением их от выполнения служебных обязанностей", - отмечается в сообщении.

Также в пресс-центре сообщили, что проводятся режимно-ограничительные мероприятия в медицинских организациях МВД с приоритетом оказания медицинской помощи на дому всем больным с повышенной температурой и респираторными симптомами.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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