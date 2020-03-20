В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Институт истории обороны и блокады Ленинграда создадут в Санкт-Петербурге на базе музея в Соляном переулке. Об этом, как сообщила пресс-служба городской администрации, объявил в пятницу губернатор Александр Беглов на церемонии вручения наград создателям монумента "Свеча памяти", открывшегося в январе в Израиле - первого в дальнем зарубежье монумента, посвященного подвигу блокадного Ленинграда.

"На базе Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке по поручению президента России мы будем создавать институт истории обороны и блокады Ленинграда", - привела пресс-служба слова губернатора.

Ранее Беглов сообщил, что власти Петербурга ведут переговоры об открытии экспозиций, посвященных подвигу Ленинграда, с представителями стран, которые принимали эвакуированных ленинградцев во время войны, и в которых сейчас живут блокадники. Выставки и музеи о блокаде планируется создавать также в российских городах, в которые переезжали ленинградцы, и на петербургских предприятиях, работавших во время войны. Беглов предложил, чтобы Государственный музей обороны и блокады Ленинграда стал методическим центром для создания таких экспозиций.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в Петербурге ведет свою историю с апреля 1944 года, когда открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов.

В сентябре 2019 года в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.