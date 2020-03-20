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Распространение коронавируса нового типа

Российские туристы, находившиеся на карантине в Болгарии, вылетели в Москву

Ожидается, что самолет с россиянами авиакомпании S7 приземлится в аэропорту Домодедово около 17:00 мск

СОФИЯ, 20 марта. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Рейс с российскими туристами, которые из-за ситуации с коронавирусом попали под карантин в болгарском курортном городе Банско, в пятницу вылетел в Москву. Об этом сообщил ТАСС посол России в Болгарии Анатолий Макаров.

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"Все наши граждане, которые отдыхали в Банско, здоровы, однако сразу по возвращении на родину они попадут под 14-дневный карантин, который сейчас является обязательным для всех российских граждан, возвращающихся домой из-за рубежа. Список туристов, которые вылетели в пятницу из Болгарии, был подготовлен заранее и передан российским властям, которые обеспечат контроль за из здоровьем", - сказал он. Ожидается, что самолет с россиянами авиакомпании S7 приземлится в аэропорту Домодедово около 17:00 мск.

Макаров также добавил, что к вылету из Болгарии на родину готовятся еще около 100 российских туристов. "Туристы обращаются в наш адрес через сайт консульской службы, мы стараемся сделать все возможное, чтобы все, кто хочет уехать в Россию, смогли это сделать. Болгарские коллеги нашей работе по возвращению россиян оказывают полное содействию, надеюсь, что все вопросы с их возвращением будут решены в ближайшие дни. Посольство нацелено именно на этот результат".

Горнолыжная столица Болгарии - город Банско - был закрыт на карантин из-за коронавируса 17 марта. Решение об этом, согласованное с болгарским правительством, принял оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сразу после того, как у жителей и гостей города было выявлено несколько положительных проб на коронавирус.

Первые случаи заболевания были зафиксированы в Болгарии 8 марта, чрезвычайное положение, направленное на максимальное ограничение контактов, введено с 13 марта. На данный момент в стране зафиксировано 112 случаев заболевания, три человека скончались.

Теги
БолгарияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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