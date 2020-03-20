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Распространение коронавируса нового типа

Власти Британии запретят работу пабов, ресторанов, спортзалов и кинотеатров

Сначала новые меры коснутся только Лондона, где число зараженных коронавирусом растет быстрее всего

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании готовится ввести запрет на работу пабов, ресторанов, спортзалов и кинотеатров из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета Evening Standard.

По сведениям издания, такое решение было принято в пятницу утром на экстренном совещании членов британского кабмина, в котором принимал участие премьер-министр Борис Джонсон. Глава правительства может объявить о введении новых мер борьбы с коронавирусом на вечерней пресс-конференции.

Как пишет Evening Standard, первоначально новые меры будут касаться только Лондона, где число случаев заражения коронавирусом нового типа растет быстрее всего. Для борьбы с инфекцией с четверга прекратили работу 40 из более чем 250 станций лондонского метро, было также сокращено число автобусов на улицах столицы.

Ранее британские власти выступали в основном лишь с рекомендациями для населения и бизнеса, заявляя о необходимости свести к минимуму число контактов между людьми. В среду Джонсон также объявил о закрытии государственных школ.

При этом ранее по собственной инициативе на дистанционное обучение студентов перешли почти все британские вузы, а о временном прекращении работы объявили крупнейшие британские киносети. Церковь Англии объявила об отмене большинства служб.

По состоянию на утро четверга в Соединенном Королевстве было подтверждено 3269 случаев заражения коронавирусом нового типа, число летальных исходов достигло 144. При этом в правительстве признают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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