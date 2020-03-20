Сотрудников СК обеспечили средствами защиты и дезинфекции

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудников Следственного комитета России обеспечили средствами защиты и дезинфекции в связи с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В СК организован постоянный мониторинг состояния здоровья сотрудников, также они обеспечены средствами защиты и дезинфекции. На данный момент среди сотрудников Следственного комитета не выявлено случаев заболевания коронавирусом", - сказала она.

Помимо этого, в Следственном комитете приняты и ограничительные меры. Так, исключен доступ на объекты центрального аппарата и территориальных следственных органов людей с признаками острых респираторно-вирусных инфекций. В образовательных учреждениях Следственного комитета - Московской и Санкт-Петербургской академиях, а также кадетских корпусах - введено дистанционное обучение, которое позволяет вести занятия без потери эффективности, а также осуществлять контроль.

"Принятые меры и ограничения направлены на максимальное обеспечение профилактических мер и защиту как сотрудников ведомства, так и лиц, с которыми они непосредственно взаимодействуют в силу должностных обязанностей. Таким образом, продолжается нормальное функционирование ведомства, несмотря на введенные ограничительные меры", - заверила Петренко.

По решению председателя СК Александра Бастрыкина в системе ведомства создана рабочая группа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.