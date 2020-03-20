В Росстате назвали число родившихся в России в январе детей

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число родившихся в России в январе по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилось на 7,2 тыс. человек - до 118,8 тыс. человек. Об этом говорится в информации о социально-экономическом положении России, распространенной Росстатом в пятницу.

Так, согласно данным Росстата, если в январе 2019 года в России родились 126 тыс. человек, то за первый месяц этого года - 118,8 тыс. человек. Снижение числа родившихся зафиксировано в 68 субъектах РФ.

"В целом по стране в январе 2020 года число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, как и в январе 2019 года; в 44 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-2,4 раза. Естественный прирост населения в январе 2020 года зафиксирован в 16 субъектах Российской Федерации (в январе 2019 г. - в 14 субъектах)", - отмечается в отчете.