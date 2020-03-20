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Распространение коронавируса нового типа

ЕС предупредил потребителей о всплеске мошенничеств вокруг коронавируса

В ЕК отметили, что недобросовестные коммерсанты рекламируют и продают продукцию, такую как медицинские маски, моющие гели для рук, лекарства, которые якобы способны остановить или даже излечить инфекцию

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Евросоюз призвал потребителей и интернет-платформы о мощном всплеске мошенничеств с продажами лекарств и медицинских средств на пике спроса вокруг коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу документе Еврокомиссии.

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В нем ЕК призвала население к бдительности, а торговые интернет-платформы к принятию активных мер против мошенников. "По мере распространения вируса недобросовестные коммерсанты рекламируют и продают продукцию, такую как медицинские маски, моющие гели для рук, лекарства, которые якобы способны остановить или даже излечить инфекцию", - отмечается в документе.

Еврокомиссия подчеркнула, что ставит своей задачей обратиться к операторам онлайновых платформ, чтобы "лучше идентифицировать нелегальные практики, ликвидировать их и предотвратить появление аналогичных случаев".

Для потребителей Еврокомиссия опубликовала памятку с набором тезисов из рекламных сообщений, увидев которые она рекомендует насторожиться и с большой осторожностью относиться к этим предложениям, среди которых утверждения, что продукт "способен предотвратить или излечить коронавирусную инфекцию", заявления, отсылки в характеристиках продукта к "авторитетному мнению экспертов и ученых, без ссылок на официальные государственные документы", утверждения об ограниченности запаса и прекращении продажи в ближайшее время, а также в случае явно завышенных цен на продукт, по сравнению к среднерыночным.

В тот же день Еврокомиссия распространила другой документ, согласно которому, несмотря на двукратный рост производства медицинских масок в ЕС, сообщество продолжает испытывать дефицит. В результате ЕК ввела жесткие ограничительные нормы по экспорту масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и других видов медицинских средств и медикаментов за пределы сообщества, фактически запретила их продажу на свободном рынке, дав указание перенаправить все средства в больницы.

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Распространение коронавируса нового типа
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