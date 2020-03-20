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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт Минздрава призвала отказаться от посещения спортзала из-за коронавируса

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина отметила, что если у человека нет симптомов инфекционного заболевания, можно заниматься некомандными видами спорта

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина призвала жителей страны отказаться от посещения спортзалов и бассейнов на время сложившейся эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

"Сейчас лучше избежать спортзалов, где ты трогаешь инвентарь, общаешься с людьми. Опять же, это не всегда проветриваемые помещения, например. Моя личная рекомендация такая [пока избегать посещения], - сказала она в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС. - Бассейн - это вода, есть справка, но больше ничего, поэтому это не столь безопасно".

При этом Драпкина отметила, что, если у человека нет каких-либо симптомов инфекционного заболевания, можно заниматься некомандным видом спорта - бег, спортивная ходьба или другие.

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Распространение коронавируса нового типа
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