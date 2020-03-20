Эксперт Минздрава: дефицит масок в аптеках России скоро будет устранен

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Проблема отсутствия медицинских масок в аптеках России из-за распространения коронавируса скоро будет решена. Об этом в пятницу сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

"Да, это действительно проблема. И, насколько я знаю, очень энергично Министерство здравоохранения и Министерство промышленности этот вопрос решают. По моим данным, скоро маски будут", - сказала она в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.